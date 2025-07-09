СБУ обвинила граждан Китая в шпионаже

СБУ задержала двух граждан Китая по обвинению в краже данных о ракете «Нептун»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух граждан Китайской народной республики (КНР) по обвинению в шпионаже. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Контрразведка СБУ задержала в Киеве двух граждан КНР, пытавшихся нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун», — утверждается в заявлении.

Подозреваемыми в шпионаже являются 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов, отчисленный в 2023 году за академическую неуспеваемость, и его отец, проживавший в КНР и регулярно приезжавший на Украину. Как заявили в СБУ, экс-студент должен был получить техническую документацию по производству «Нептунов» у гражданина Украины, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений.

Контрразведка СБУ задержала экс-студента при получении информации, а затем и его прибывшего на Украину отца. Задержанным китайцам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков раскрыл в беседе с «Лентой.ру» особенности ракеты «Нептун». По его словам, доработка этой ракеты без иностранных специалистов и без комплектующих из-за рубежа была бы невозможна.