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18:11, 9 июля 2025Культура

Сотрудники МХАТа рассказали об обысках и ОМОНе в театре

РБК: ОМОН провел обыски в МХАТе, у сотрудников театра забирали телефоны
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

ОМОН провел обыски в театре МХАТ им. Горького в Москве. Об этом сотрудники учреждения культуры рассказали в интервью «РБК».

По словам собеседника издания, силовики приехали в МХАТ примерно в 11 часов утра. Сотрудников попросили собраться в большом зале и сначала забрали у всех телефоны, но потом вернули.

«Чай и печеньки мы себе организовали, покурить тоже место выделили для всех. Я вообще весь день сидел музыку слушал», — сообщил инсайдер.

Также работник театра вспомнил, что поначалу правоохранители попросили сотрудников не перемещаться по кабинетам и «не кучковаться», однако потом стали относиться ко всем более расслабленно. В данный момент театр закрыт на вход, через стеклянные двери было видно, как работает ОМОН.

Ранее стало известно, что главу Михайловского театра и МХАТа Владимира Кехмана задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере.

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