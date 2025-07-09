Сотрудники МХАТа рассказали об обысках и ОМОНе в театре

РБК: ОМОН провел обыски в МХАТе, у сотрудников театра забирали телефоны

ОМОН провел обыски в театре МХАТ им. Горького в Москве. Об этом сотрудники учреждения культуры рассказали в интервью «РБК».

По словам собеседника издания, силовики приехали в МХАТ примерно в 11 часов утра. Сотрудников попросили собраться в большом зале и сначала забрали у всех телефоны, но потом вернули.

«Чай и печеньки мы себе организовали, покурить тоже место выделили для всех. Я вообще весь день сидел музыку слушал», — сообщил инсайдер.

Также работник театра вспомнил, что поначалу правоохранители попросили сотрудников не перемещаться по кабинетам и «не кучковаться», однако потом стали относиться ко всем более расслабленно. В данный момент театр закрыт на вход, через стеклянные двери было видно, как работает ОМОН.

Ранее стало известно, что главу Михайловского театра и МХАТа Владимира Кехмана задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере.