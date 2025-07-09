Стилист Лисовец показал откровенное фото в шортах

Российский стилист Владислав Лисовец показал откровенное фото в джинсовых шортах

Российский стилист Владислав Лисовец показал фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летний знаток моды снялся, сидя на улице в Москве с разведенными в стороны ногами. При этом он надел голубую рубашку, черный жилет и джинсовые мини-шорты синего цвета.

Фото: @vladislavlisovets

Кроме того, стилист повязал на шею черный платок с красно-белым узором, а также дополнил образ наручными часами, серебристым браслетом и массивным перстнем.

В марте Владислав Лисовец раскрыл черту истинно стильного человека и высказался о дизайнерских вещах.