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19:41, 9 июля 2025Ценности

Стилист Лисовец показал откровенное фото в шортах

Российский стилист Владислав Лисовец показал откровенное фото в джинсовых шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vladislavlisovets

Российский стилист Владислав Лисовец показал фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летний знаток моды снялся, сидя на улице в Москве с разведенными в стороны ногами. При этом он надел голубую рубашку, черный жилет и джинсовые мини-шорты синего цвета.

Фото: @vladislavlisovets

Кроме того, стилист повязал на шею черный платок с красно-белым узором, а также дополнил образ наручными часами, серебристым браслетом и массивным перстнем.

В марте Владислав Лисовец раскрыл черту истинно стильного человека и высказался о дизайнерских вещах.

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