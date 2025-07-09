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12:01, 9 июля 2025Путешествия

Телефон загорелся на борту самолета со 185 пассажирами во время полета

Аккумулятор телефона пассажира Delta загорелся во время полета в Форт-Лодердейл
Алина Черненко

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Аккумулятор телефона пассажира авиакомпании Delta Air Lines загорелся во время полета в США. Об этом сообщает местное издание USA TODAY.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 7 июля, на рейсе из Атланты в Форт-Лодердейл. На борту самолета было 185 пассажиров и шесть членов экипажа.

Бортпроводники оперативно потушили возгорание, однако пилотам все равно пришлось изменить маршрут и совершить аварийную посадку в Форт-Майерсе, следуя инструкциям по безопасности. В качестве меры предосторожности борт при посадке встретили пожарные. Boeing 757-200 вывели из эксплуатации для проверки.

Ранее у пассажира российской авиакомпании «Уральские авиалинии» во время полета загорелся китайский смартфон. Владелец гаджета испугался и отбросил его на пол, а попутчики начали поливать устройство водой.

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