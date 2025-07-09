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10:58, 9 июля 2025Мир

Трампа разочаровал Пентагон из-за Украины

AP: Трампа застало врасплох решение Пентагона по Украине, он был разочарован
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Решение Пентагона приостановить поставки некоторых боеприпасов на Украину разочаровало президента США Дональда Трампа, поскольку этот шаг был совершен без должной координации с Белым домом. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Решение президента Трампа отправить на Украину больше оборонительного оружия было принято после того, как он в частном порядке выразил разочарование в отношении чиновников Пентагона, объявивших о приостановке некоторых поставок боеприпасов на Украину. Этот шаг не был должным образом согласован с Белым домом», — передает издание.

По словам источников, еще до того, как было объявлено о приостановке помощи Киеву, среди руководства Пентагона существовало некоторое внутреннее противодействие этому решению. Также они отметили, что Трампа «застало врасплох» заявление оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне многие недовольны главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби, принявшим решение приостановить поставки ряда вооружений Украине. Отмечается, что сорвавший поставки чиновник «злит практически всех», кого он знает в администрации США.

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