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08:45, 9 июля 2025Мир

В США рассказали о сорвавшем поставки Украине чиновнике

Politico: В Вашингтоне недовольны главой политуправления Пентагона Колби
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

В Вашингтоне многие недовольны главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби, принявшим решение приостановить поставки ряда вооружений Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Он фактически решил, что станет интеллектуальной движущей силой своего рода неоизоляционизма, согласно которому США должны действовать более самостоятельно, а союзники и друзья являются скорее обузой», — отметил неназванный источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, сорвавший поставки чиновник «злит практически всех», кого он знает в администрации США. В частности, главу политуправления Минобороны считают «человеком, который заставит США меньше вмешиваться в мировые дела в целом».

Ранее Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Киеву, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. Решение принял Колби.

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