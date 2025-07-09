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10:26, 9 июля 2025Путешествия

Турист попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся

Турист в США попытался достать упавшую в реку Колорадо шляпу и захлебнулся
Алина Черненко

Фото: Ross D. Franklin / AP

Турист в американском штате Аризона попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся. Подробностями истории поделился портал Charlotte Observer.

Уточняется, что 48-летний Мануэль Гильермо Сегура из штата Калифорния, США, приехал к реке Колорадо в субботу, 5 июля. Он бросился в нее, чтобы поймать улетевший головной убор, доплыл до него, а затем исчез под водой.

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На место происшествия направили группы водолазов и подразделения воздушной, наземной и водной помощи. В понедельник, 7 июля, они наткнулись на тело Сегуры в реке. По словам полицейских, трагедия произошла по неосторожности.

Ранее китайская туристка захлебнулась в воде во время позирования для фото на пляже Индонезии и не выжила. Несмотря на предупреждение гида, она отказалась надевать спасательный жилет.

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