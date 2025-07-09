У 24-летней девушки случился инсульт после предложения руки и сердца в церкви

Daily Mail: В Греции у девушки случился инсульт после предложения руки и сердца

В Греции у туристки из Чехии случился инсульт через секунду после того, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца в церкви. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 5 июля, в церкви пророка Илии на острове Левкас. 24-летняя девушка потеряла сознание сразу же после того, как ее избранник опустился на одно колено и предложил выйти за него замуж.

Чешку срочно доставили в местную больницу, а затем перевезли в город Янина на материке. Предварительное обследование показало, что у новоявленной невесты случился обширный инсульт. В данный момент она находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Индии у невесты случился сердечный приступ за несколько часов до свадьбы. Спасти девушку врачам не удалось.

