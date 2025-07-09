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08:15, 9 июля 2025Бывший СССР

Украинский боец признался в расстреле двух российских пленных солдат

Украинский боец Скубак расстрелял двух пленных солдат ВС РФ у села Комар в ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе села Комара в Донецкой народной республике (ДНР) расстреляли двух пленных российских солдат. В преступлении сознался пленный боец ВСУ Игорь Скубак, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат, которых по приказу командира роты Крикривенко с позывным Качур расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что пошедший на расстрел украинский солдат не смог объяснить причину, по которой согласился на военное преступление.

В июне стало известно, что бойцы ВСУ расстреляли группу гражданских, отходивших с белым флагом в Часовом Яре. По словам пленного украинского солдата, мирные жители пытались эвакуироваться в сторону российских позиций.

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