В аэропорту Геленджика прокомментировали новость о скором запуске рейсов

В аэропорту Геленджика опровергли новость о скором запуске рейсов

В аэропорту Геленджика опровергли новости о скором запуске рейсов. Ситуацию в авиагавани прокомментировали каналу «Звезда».

Отмечается, что информации о снятии ограничений не поступало. «Официального открытия нет. Даже мы не знаем, что у нас что-то сегодня происходит», — заявили в российском аэропорту.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 9 июля гавань Геленджика откроется впервые с начала военной операции в феврале 2022 года. Источники писали, что рейсы в город на юге страны якобы начнут выполнять с 18 июля и только в светлое время суток.