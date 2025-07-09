Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:34, 9 июля 2025Путешествия

В аэропорту Геленджика прокомментировали новость о скором запуске рейсов

В аэропорту Геленджика опровергли новость о скором запуске рейсов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В аэропорту Геленджика опровергли новости о скором запуске рейсов. Ситуацию в авиагавани прокомментировали каналу «Звезда».

Отмечается, что информации о снятии ограничений не поступало. «Официального открытия нет. Даже мы не знаем, что у нас что-то сегодня происходит», — заявили в российском аэропорту.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 9 июля гавань Геленджика откроется впервые с начала военной операции в феврале 2022 года. Источники писали, что рейсы в город на юге страны якобы начнут выполнять с 18 июля и только в светлое время суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Арестованный блогер Арег Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов

    «Оренбург» заменит «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

    У блогеров стали чаще покупать рекламу

    Ранее неизвестные науке рисунки нашли в пещере в России

    Умер закрывший собой мать при атаке ВСУ на пляже в Курске пятилетний ребенок

    Бывшего вице-премьера Украины внесли в перечень экстремистов

    У берегов российского региона косатки устроили гонки с рыбаками

    Вырвавшийся из «клещей» ВСУ сын российского офицера описал бой фразой «противник выдохся»

    Вологодский суд постановил убрать памятник Сталину. В регионе стоят уже три монумента советскому вождю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости