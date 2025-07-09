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15:20, 9 июля 2025Силовые структуры

В Дагестане раскрыли масштабную аферу с разбитыми вдребезги Mercedes и BMW премиум-класса

МВД задержало 8 жителей Дагестана за аферу с автостраховками на 400 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане раскрыта масштабная афера с автостраховками на 400 миллионов рублей, которую организовал бывший помощник судьи Кизилюртовского района. Об этом сообщили «Ленте.ру» в республиканском МВД.

Вместе с ним задержаны еще семь соучастников из числа местных жителей, среди которых адвокат и специалисты экспертных организаций. Мошенников, действовавших на территории Дагестана и других регионов России, включая Краснодарский край, изобличили в ходе совместной операции уголовного розыска МВД, ФСБ и Следственного комитета России.

Участники преступной группировки покупали дорогостоящие автомобили премиум-класса, которые разбивали вдребезги, чтобы получить страховые выплаты. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видны поврежденные Mercedes-Benz и BMW премиум-класса и подозреваемые.

Также они инсценировали мелкие аварии с участием невиновных граждан, через счета которых проходили огромные суммы.

Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области раскрыли и пресекли картельный сговор на поставку детского питания в школы.

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