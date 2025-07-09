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20:36, 9 июля 2025Мир

В ЕС раскрыли возможный шпионаж на встрече с Зеленским

Le Monde: В ЕС отстранили переводчицу за запись переговоров с Зеленским
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Во время декабрьской встречи лидеров Европейского союза (ЕС) с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе переводчица, ответственная за перевод с украинского языка, была замечена за записью переговоров. Позже ее лишили аккредитации и отстранили от работы, сообщает газета Le Monde.

«Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — заявил газете представитель Еврокомиссии.

По данным издания, переводчица ранее проживала на Украине, но ее родители, как утверждается, якобы являются гражданами России. Однако пока официальных обвинений ей не предъявлено, дело передано бельгийским властям.

Ранее в центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата и обвинили его в шпионаже в пользу Украины. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий назвал задержание гражданина страны охотой на ведьм. По его словам, властям Венгрии давно пора положить конец «бессмысленной антиукраинской истерии».

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