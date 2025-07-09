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09:41, 9 июля 2025Россия

В Госдуме высказались о войне Европы с Россией

Депутат ГД Гурулев: Европа будет готова к войне с Россией к 2030 году
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетНаселение России:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Европа будет готова к войне с Россией к 2030 или 2031 году. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Андрей Гурулев, его цитирует «Царьград».

По словам парламентария, главы и правительства европейских государств готовят население к неизбежному конфликту и для этого наделяют Россию чертами агрессора, который намерен захватывать и уничтожать другие страны. Гурулев добавил, что к 2029 году Евросоюз еще не успеет подготовиться к конфликту.

«Не будут они готовы к 29-му году. 30-й - 31-й — это тот срок, к которому они смогут подготовить свое население к войне», — высказался депутат.

Ранее в Госдуме отреагировали на подготовку крупнейшего порта Европы к войне с Россией. Член комитета Госдуме по обороне Андрей Колесник заявил, что в портах открытые акватории и кораблям трудно там рассредоточиться, поэтому их скопление станет хорошей мишенью для удара.

ЖЗЛ
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