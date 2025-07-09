Депутат ГД Гурулев: Европа будет готова к войне с Россией к 2030 году

Европа будет готова к войне с Россией к 2030 или 2031 году. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Андрей Гурулев, его цитирует «Царьград».

По словам парламентария, главы и правительства европейских государств готовят население к неизбежному конфликту и для этого наделяют Россию чертами агрессора, который намерен захватывать и уничтожать другие страны. Гурулев добавил, что к 2029 году Евросоюз еще не успеет подготовиться к конфликту.

«Не будут они готовы к 29-му году. 30-й - 31-й — это тот срок, к которому они смогут подготовить свое население к войне», — высказался депутат.

Ранее в Госдуме отреагировали на подготовку крупнейшего порта Европы к войне с Россией. Член комитета Госдуме по обороне Андрей Колесник заявил, что в портах открытые акватории и кораблям трудно там рассредоточиться, поэтому их скопление станет хорошей мишенью для удара.