Депутат Рады Дмитрук: В Киеве застрелили подполковника ВСУ

В Киеве застрелен подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, пишет RT.

«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал он в социальных сетях.

Ранее в Хмельницком мужчина ранил военного и полицейского во время вручения повестки. Представители ТЦК остановили мужчину для вручения повестки. Украинец достал нож и ранил одного из военных. Кроме того, он нанес ранение полицейскому при попытке побега.

До этого депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, а люди не доверяют армии, командованию и стране.