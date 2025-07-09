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16:49, 9 июля 2025Россия

В Крыму оценили слова Трампа о маленьком сюрпризе для России

Российский политолог Джаралла: Трамп использует тактику кнута и пряника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп использует тактику кнута и пряника в отношении России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, чьи слова приводит РИА Новости.

«Такова тактика Трампа: кнута и пряника. Он, видимо, считает, что пряник был. Проблема в том, что он не понимает, что для России это не игра, а вопрос государственной безопасности, национальных интересов. И это все время пытались донести до новой американской администрации», — оценил он слова главы Белого дома о маленьком сюрпризе для России.

По мнению политолога, Москва готова к любому развитию событий. России при этом следует ожидать много громких угроз, новых санкций и различных провокаций. Джаралла добавил, что лучшим методом против них будет являться освобождение новых территорий.

8 июля Трамп заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Свое недовольство глава Белого дома объяснил тем, что Путин «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».

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