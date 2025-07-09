В ЛНР рассказали о переброске подразделений ВСУ на сумское направление

Марочко: ВСУ перебрасывают подразделения из Часова Яра на сумское направление

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает подготовленные подразделения из-под Часова Яра на сумское направление из-за возможности обрушения фронта. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Минимальное количество подвозят на участок у Часова Яра для поддержания минимальной боеспособности тех участков, которые они еще контролирую. (...) Наиболее подготовленных снимают с данного участка. Это связано с тем, что более подготовленных сейчас все-таки перебрасывают на сумское направление», — рассказал Марочко.

По его словам, командованию ВСУ необходимо стабилизировать обстановку на сумском направлении, для чего требуется не только большое количество личного состава, но и квалифицированные кадры, которые смогли бы удержать линию боевого соприкосновения.

Ранее Марочко сообщил, что российские бойцы вытесняют подразделения ВСУ с их позиций на северо-западных окраинах Купянска Харьковской области. Большая часть Московки, которая является окраиной Купянска, перешла в так называемую серую зону, добавил он.