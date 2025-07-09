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07:40, 9 июля 2025Бывший СССР

Марочко сообщил об успехах российских военных на северо-западных окраинах Купянска

Марочко: Военные РФ вытесняют ВСУ с северо-западных окраин Купянска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские бойцы вытесняют подразделения ВСУ с их позиций на северо-западных окраинах Купянска Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ вытесняют противника с окраин Купянска. В ходе активных накатов на украинские позиции, расположенные на северо-западных окраинах Купянска, ВС РФ выдавили часть украинских боевиков с занимаемых рубежей», — пояснил он.

Большая часть Московки, которая является окраиной Купянска, перешла в так называемую серую зону, добавил Марочко.

Военный эксперт также рассказал, что в ходе продвижения российские бойцы уничтожили укрепрайоны вдоль реки Оскол и опорные пункты, расположенные в домах по улице Мичурина в Купянске.

Ранее сообщалось, что подразделения противника начали минировать Купянск. Они готовят его к городским боям. В домах украинские военные оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.

4 июля бойцы РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нововодяного в Луганской народной республике.

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