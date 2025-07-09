Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:59, 9 июля 2025Бывший СССР

В Раде призвали Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных на Украине

Депутат Дубинский попросил Лукашенко и Келлога помочь политзаключенным Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в письме обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и спецпосланнику США Киту Келлогу с просьбой содействовать освобождению политических заключенных на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Направил письмо президенту РБ Александру Лукашенко и спецпредставителю [президента США Дональда] Трампа по Украине и России Киту Келлогу с просьбой в содействии в освобождении украинских политических заключенных», — сообщил он.

Ранее Дубинский сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с Лукашенко после его встречи с Келлогом. Он заявил, что в Украине насчитывается более 6000 политических заключенных, и никто из них не освобождается. По его мнению, Зеленский не похож на Лукашенко и никогда не отпустит политических заключенных, поэтому международное сообщество должно настоятельно требовать этого от него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    В Раде призвали Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных на Украине

    Трамп приготовился одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии

    В Польше пригрозили НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

    Эколог оценил безопасность пляжей в Геленджике для купания

    Раненым украинским военным вдвое сократили норму питания

    Трамп ввел 50-процентные пошлины против одной страны

    В российском регионе женщина получила черепно-мозговую травму из-за падения обломков БПЛА

    Популярная российская актриса рассказала о неудачной попытке переезда в Москву

    Трамп восхитился уровнем английского у лидера из англоязычной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости