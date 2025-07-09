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19:07, 9 июля 2025Россия

В России ребенок сорвался с высоты пятого этажа и выжил

В Татарстане ребенок выпал с пятого этажа, девочке удалось выжить
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Татарстане ребенок выпал с пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

ЧП произошло в городе Лениногорске. Девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. В это время в квартире вместе с ребенком находилась только бабушка.

Несмотря на большую высоту, с которой сорвалась девочка, ей удалось выжить. Она получила травмы, характер которых не раскрывается. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с восьмого этажа. Выпав из окна, он упал на один из припаркованных во дворе автомобилей. В полиции пояснили, что ЧП произошло по невнимательности родителей, которые находились в квартире.

ЖЗЛ
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