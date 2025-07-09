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06:01, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Видео увязшей в российском бездорожье «Буханки» удивило иностранцев

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: u/AppearanceAnnual5398 / reddit.com

Пользователь Reddit с ником AppearanceAnnual5398 выложил на портале ролик, на котором запечатлена «Буханка», увязшая в бездорожье. Видео, снятое в России, вызвало бурные обсуждения в сети.

В ролике трактор и УАЗ «Буханка» пытаются преодолеть бездорожье. Дорога на видео представляет собой горы грязи, самого полотна при этом не видно.

В комментариях одни иностранцы удивились тому, что «Буханка» в принципе может столкнуться с какими-то сложностями на дороге, другие пошутили, что по российским меркам это как раз не бездорожье, а самая настоящая дорога. Нашлись и те, кто порекомендовал автору ролика обзавестись лошадью.

«Эта дорога победила Гитлера», — написал один из пользователей. «Бедный маленький трактор не справится», — посочувствовал технике другой. «Папа говорит, что в России нет дорог, только указатели поворота», — пошутил третий.

Ранее другие пользователи Reddit назвали способы вычислить россиян на улице. Один из них написал, что русские мужчины молодого и среднего возраста легко узнаваемы по манере ходьбы — они передвигаются так, «будто забыли что-то в офисе и возвращаются, чтобы это забрать, без спешки или паники, но очень целеустремленно и с легким раздражением на лице».

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