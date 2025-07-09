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14:33, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Вооруженные грабители почти два часа издевались над связанной блогершей у нее дома

Французскую блогершу Сорайю Риффи избили и изрезали ножом грабители в Марселе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @soraya.riffy

Прокуратура Марселя начала расследование после сообщений о жестоком нападении на французскую блогершу Сорайю Риффи. Об этом пишет BFMTV.

Расследование ведется по статьям о вооруженном ограблении, незаконном лишении свободы, угрозах смерти и групповом насилии. Как указали в издании, пока в рамках расследования никого не арестовали.

Нападение произошло в пятницу, 4 июля, в Марселе. Уточняется, что несколько вооруженных мужчин ворвались в дом блогерши, связали ее и избили, а также нанесли ей порезы канцелярским ножом. При этом они требовали у Риффи деньги. Издевательства длились почти два часа.

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По словам адвоката блогерши, в какой-то момент она потеряла сознание и очнулась, когда злоумышленники уже скрылись, забрав ряд ценных вещей. Риффи также обнаружила на своем теле следы отбеливателя — предположительно, с его помощью нападавшие хотели скрыть свои ДНК. Кроме того, как заявил адвокат, есть подозрения, что блогершу изнасиловали, пока она была без сознания.

В больнице у пострадавшей обнаружили переломы и множественные порезы. Сама Риффи в своем обращении к поклонникам призналась, что потрясена и психологически травмирована случившимся.

В марте стало известно, что вооруженный ножом мужчина расправился с японской стримершей Айри Сато. Он нанес Сато десятки ранений в живот, шею и голову, она не выжила.

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