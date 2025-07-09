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17:22, 9 июля 2025Россия

Вырвавшийся из «клещей» ВСУ сын российского офицера описал бой фразой «противник выдохся»

Группа бойцов СВО вырвалась из окружения ВСУ в Кременских лесах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Группа российских бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине вырвалась из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременских лесах. Младший лейтенант Максим Девятов раскрыл подробности боя, его историю публикует газета «Красная звезда».

«Утром мы с напарником возвращались с боевого дежурства и услышали по радиосвязи, что наша группа попала в клещи. Мы выдвинулись туда и вступили в бой», — вспомнил российский военнослужащий.

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По его словам, почти вся группа была ранена, кроме пятерых бойцов, включая Девятова, которые еще несколько часов держали оборону. Лейтенант описал бой фразой «противник выдохся». «Его атака захлебнулась», — заключил он.

Девятов находится на фронте с первых дней — с 24 февраля 2022 года. Он — сын офицера, который пошел по стопам отца. Путь на СВО начинал в звании старшего инструктора-снайпера центра интенсивной боевой подготовки в тольяттинской бригаде спецназа. За подвиг в Кременских лесах военнослужащий удостоен звания Героя России.

Ранее сообщалось, что два российских бойца взяли в плен командира ВСУ и расправились с его подчиненными захваченным оружием производства НАТО.

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