Группа бойцов СВО вырвалась из окружения ВСУ в Кременских лесах

Группа российских бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине вырвалась из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременских лесах. Младший лейтенант Максим Девятов раскрыл подробности боя, его историю публикует газета «Красная звезда».

«Утром мы с напарником возвращались с боевого дежурства и услышали по радиосвязи, что наша группа попала в клещи. Мы выдвинулись туда и вступили в бой», — вспомнил российский военнослужащий.

По его словам, почти вся группа была ранена, кроме пятерых бойцов, включая Девятова, которые еще несколько часов держали оборону. Лейтенант описал бой фразой «противник выдохся». «Его атака захлебнулась», — заключил он.

Девятов находится на фронте с первых дней — с 24 февраля 2022 года. Он — сын офицера, который пошел по стопам отца. Путь на СВО начинал в звании старшего инструктора-снайпера центра интенсивной боевой подготовки в тольяттинской бригаде спецназа. За подвиг в Кременских лесах военнослужащий удостоен звания Героя России.

Ранее сообщалось, что два российских бойца взяли в плен командира ВСУ и расправились с его подчиненными захваченным оружием производства НАТО.