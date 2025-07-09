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10:54, 9 июля 2025Россия

Два бойца СВО пленили командира ВСУ и расправились с его подчиненными захваченным оружием

RT: Два бойца СВО пленили командира ВСУ и расправились с его подчиненными
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: RT на русском / Rutube

Два российских бойца специальной военной операции (СВО) взяли в плен командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расправились с его подчиненными захваченным оружием производства НАТО. Историю штурмовиков 69-й бригады «Восток» публикует RT.

Как пишет издание, пленить украинского командира удалось под Угледаром. Он и его подчиненные были замечены ночью.

«Закрепились в доме. Наше дежурство — ночные глазки, чтобы враг не прошел к нам. Но тут у меня на мониторе появился противник, а дальность видимости — 700 метров. Четко, хорошо, ясно видно, как днем. Я по рации предупредил — что делать, ликвидировать или взять живым? Из командования приказ: "Получится взять живым — бери живым"», — рассказал боец с позывным Кузя.

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Российский военнослужащий ранил украинского командира в ногу, после чего его сослуживец взял командира в плен. По его словам, пленный оказался пулеметчиком, который отрабатывал натовским оружием. «Мы этот трофей тоже забрали себе. Потом вылезли четверо его подчиненных. Я пересел на этот пулемет и ликвидировал их. Подпустил немножко поближе — метров на 250, и все», — вспомнил российский военный.

Оба бойца находятся на фронте с 2022 года и были ранены под Угледаром, но после лечения вернулись на СВО.

Ранее военнослужащий Российской армии Наиль Вялшин рассказал о бое на ножах с ВСУ. По его словам, сражение происходило за населенный пункт Петровское.

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