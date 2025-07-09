Захарова предупредила Германию о последствиях поставок ракет ВСУ

Захарова: Германия не задумывается о последствиях поставок ракет Taurus ВСУ

Германия не задумывается о последствиях поставок ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), а стоило бы. Об этом Берлин предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать неизбежность передачи Киеву крылатых ракет тем, что в случае поставки Берлином ракет это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими.

«За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении удара вглубь. В том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы», — сказала дипломат.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев оценил возможность передачи ракет Taurus Украине. Он отметил, что Берлин может передать эти ракеты Киеву, так как правительство ФРГ решило засекретить поставки оружия на Украину.