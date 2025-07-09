Желание сыграть в бильярд подвело россиянина к сроку в колонии

Разбивший голову пивной кружкой мужчине нижегородец получил 2 года колонии

В Нижнем Новгороде суд приговорил местного жители почти к трем годам лишения свободы в колонии за то, что он разбил пивной кружкой голову незнакомцу, отказавшемуся от партии в бильярд. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, все произошло в одном из баров после того, как фигурант не смог найти компании для игры в бильярд. Он подошел к расположенному рядом столику и предложил отдыхающему за ним мужчине партию. Тот отказался. В ответ обвиняемый разозлился, схватил бокал и швырнул в посетителя.

Завязалась драка. Пострадавший потерял сознание и пришел в себя лишь в больнице.

Ранее в Донецкой народной республике задержали мужчину, который поссорился со знакомой и воткнул ей в голову нож.