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13:29, 9 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщин призвали перед беременностью сдать несколько важных анализов

Врач Полевщикова: До зачатия нужно провериться на опасные для плода патологии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Тамила Полевщикова заявила, что перед беременностью женщинам необходимо сдать несколько важных анализов. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметила Полевщикова, перед зачатием нужно провести микроскопическое исследование отделяемого влагалища и цервикального канала, РАР-тест для исключения злокачественных новообразований и предраковых процессов в шейке матки, сдать клинический анализ крови для выявления анемии и воспалительных процессов. Чтобы проверить работу внутренних органов, стоит сдать биохимию, продолжила медик.

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Кроме того, врач порекомендовала сделать коагулограмму, чтобы выявить нарушения свертывающей системы крови. Список исследований она дополнила анализом на TORCH-инфекции, то есть патологии, которые представляют опасность для плода. Полевщикова призвала провериться на заболевания, передающиеся половым путем, сдать общий анализ мочи для исключения проблем с мочевыделительной системой, определить группу крови и резус-фактор у обоих партнеров. Для предстоящей беременности имеет значение только сочетание резус-отрицательная женщина и резус-положительный мужчина, так как в такой ситуации возможен угрожающий беременности резус-конфликт, заключила она.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова рассказала, как овуляция влияет на организм женщины. По ее словам, этот период характеризуется повышением уровня энергии.

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