Женщин призвали перед беременностью сдать несколько важных анализов

Врач Полевщикова: До зачатия нужно провериться на опасные для плода патологии

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Тамила Полевщикова заявила, что перед беременностью женщинам необходимо сдать несколько важных анализов. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметила Полевщикова, перед зачатием нужно провести микроскопическое исследование отделяемого влагалища и цервикального канала, РАР-тест для исключения злокачественных новообразований и предраковых процессов в шейке матки, сдать клинический анализ крови для выявления анемии и воспалительных процессов. Чтобы проверить работу внутренних органов, стоит сдать биохимию, продолжила медик.

Кроме того, врач порекомендовала сделать коагулограмму, чтобы выявить нарушения свертывающей системы крови. Список исследований она дополнила анализом на TORCH-инфекции, то есть патологии, которые представляют опасность для плода. Полевщикова призвала провериться на заболевания, передающиеся половым путем, сдать общий анализ мочи для исключения проблем с мочевыделительной системой, определить группу крови и резус-фактор у обоих партнеров. Для предстоящей беременности имеет значение только сочетание резус-отрицательная женщина и резус-положительный мужчина, так как в такой ситуации возможен угрожающий беременности резус-конфликт, заключила она.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова рассказала, как овуляция влияет на организм женщины. По ее словам, этот период характеризуется повышением уровня энергии.