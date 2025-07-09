Женщина стала водить трехлетнего сына на поводке ради его безопасности

Жительница Канады стала водить ребенка на поводке, чтобы он ощутил свободу

Жительница Канады индийского происхождения начала водить ребенка на поводке и подверглась жесткой критике. Ее ответ на претензии публикует NDTV.

Ролик с женщиной, гуляющей с сыном по площади Таймс-сквер в Нью-Йорке завирусился в социальных сетях. Видео собрало много негативных комментариев, и его автор, Шубханги Джагота, решила дать пояснения. Она считает, что поводок для ее трехлетнего сына стал лучшим решением во время поездки в Нью-Йорк с точки зрения безопасности. Он, по ее словам, позволил мальчику ощутить свободу — ребенок свободно исследовал Таймс-сквер без рисков потеряться или убежать.

«Нашему сыну 3,5 года, и мы не стыдимся того, что водили его на поводке. В таком городе, как Нью-Йорк, это было однозначно правильным решением», — сказала женщина в видео, которое выложила в своем аккаунте в соцсетях. По ее словам, ребенок называл себя «шерифом», а родителей — «пленниками», так что «все оставались в выигрыше».

Женщина использовала два типа поводков — короткий для людных мест и длинный для открытых пространств. Через некоторое время после публикации видео с совместными прогулками она отключила комментарии под роликом — вероятно, чтобы избежать негатива.

Ранее сообщалось, что жительница Омска выгуливала ребенка на собачьем поводке на детской площадке. Предположительно, ребенок сам попросил об этом мать из-за увлечения квадробингом.