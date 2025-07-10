17-летняя россиянка уехала за тысячи километров к сбежавшему с СВО солдату и пропала

В Нижегородской области 17-летняя девушка пропала со сбежавшим с СВО бойцом

В Нижегородской области 17-летняя девушка пропала после того, как уехала к сбежавшему со специальной военной операции (СВО) военнослужащему, с которым состоит в отношениях. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, россиянка проживает в Лукьяновском районе региона с родителями, младшими братьями и сестрами. В августе 2024 года она познакомилась в сети с 21-летним солдатом, находившимся на тот момент в зоне СВО. В мае 2025 года мужчина приехал знакомиться с родственниками девушки, заявив, что срок его контракта истек. Кроме того, пара объявила о намерении пожениться.

Как пишет канал, после этого они уехали за тысячи километров в Красноярский край, чтобы познакомить девушку с родителями военного. В течение июня россиянка общалась с матерью по видеосвязи. Однако 2 июля она заявила, что бойца едва не поймали сотрудники военной комендатуры. Выяснилось, что контракт мужчины не закончен и, уехав в отпуск, он решил не возвращаться в зону СВО. В результате пара покинула поселок, где проживал солдат, и скрылась.

В последний раз девушка общалась с матерью 4 июля, заявив, что планирует вместе с военным отправиться на Дальний Восток. Женщина обратилась в полицию. Молодых людей разыскивают.

Ранее стало известно о пропавшем бойце СВО, которого родители разыскивали с августа 2024 года. Мать и отец мужчины сдавали образцы ДНК и безрезультатно проверяли морги, а почти через год заметили сына онлайн в мессенджерах.