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13:51, 10 июля 2025Россия

Аксенов опубликовал жесткий пост после задержания агента Украины в Крыму

Глава Крыма Аксенов о задержании агента СБУ: Враги обязательно понесут наказание
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Враги России обязательно понесут заслуженное наказание. Так о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму высказался в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

Чиновник обратился к сотрудникам ФСБ и поблагодарил их за профессионализм. В опубликованном посте он добавил, что от наказания украинские агенты не уйдут.

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«Шансов уйти от возмездия у них нет», — жестко высказался Аксенов.

Как ранее сообщили в ФСБ, задержанный россиянин планировал подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством. Бомба была предназначена для места скопления полицейских, которые обеспечивали порядок во время празднования Дня России.

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