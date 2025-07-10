Аксенов опубликовал жесткий пост после задержания агента Украины в Крыму

Враги России обязательно понесут заслуженное наказание. Так о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму высказался в Telegram глава региона Сергей Аксенов.
Чиновник обратился к сотрудникам ФСБ и поблагодарил их за профессионализм. В опубликованном посте он добавил, что от наказания украинские агенты не уйдут.
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«Шансов уйти от возмездия у них нет», — жестко высказался Аксенов.
Как ранее сообщили в ФСБ, задержанный россиянин планировал подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством. Бомба была предназначена для места скопления полицейских, которые обеспечивали порядок во время празднования Дня России.