Депутат Рады Скороход: Украинцы жалуются на преступления бойцов ВСУ

Жители Украины начали жаловаться на преступления военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход, бойцы, в частности, грабили покинутые дома своих соотечественников. Ее слова приводит ТАСС.

«Вот ко мне приходят обращения от граждан, говорят: "У нас, например, ситуация: мы закрыли свой дом, мы его оставили полностью запечатанным, закрытым, мы уехали. Возвращаемся в свой дом, это прифронтовая территория, а он полностью разграблен, потому что там жили военные», — поделилась Скороход обращением одного из украинцев.

Она отметила, что такое поведение бойцов ВСУ недопустимо, и подчеркнула, что нельзя так обращаться с людьми и их имуществом.

Ранее пленный украинский боец Андрей Евенко признал, что солдаты ВСУ совершали военные преступления против мирных жителей.