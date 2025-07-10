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08:41, 10 июля 2025Россия

Буксир на полном ходу протаранил российское судно, развернулся, уплыл и попал на видео

Буксир на полном ходу протаранил судно в порту Находки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Буксир «Бикин» протаранил судно «Сольвейга» в порту города Находка, развернулся, уплыл и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

Судя по видео, буксир двигался к судну на полном ходу и не пытался затормозить. После столкновения судов у «Сольвейги» был сильно поврежден левый борт. Управлявший буксиром капитан не поинтересовался, есть ли на «Сольвейге» пострадавшие и покинул место происшествия.

«Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в морском порту Находки (...) Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Ранее, в конце июня, сообщалось о взрыве на судне во Владивостоке. В результате происшествия пострадали несколько моряков.

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