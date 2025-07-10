Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:18, 10 июля 2025Ценности

Диетолог назвала возможные причины набора веса Оксаны Федоровой

Диетолог Пришвина: Ведущая Оксана Федорова могла набрать вес из-за возраста
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина назвала возможные причины увеличения веса российской телеведущей и обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, набор килограммов может произойти из-за гормональных нарушений, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), стресса, депрессии или приема некоторых медикаментов. В то же время эксперт отметила, что с возрастом замедляется обмен веществ, что также может привести к полноте, если не скорректировать питание и образ жизни.

При этом врач указала, что внешне у Федоровой нет никаких признаков нарушений. «Некоторые женщины, наоборот, после 40 рекомендуют набрать несколько килограммов, чтобы лицо выглядело моложе. Визуально Оксана просто перестала быть худой, не более того. Возможно, она действительно решила жить в новом ритме и не ограничивать себя в маленьких радостях», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле Кристина Пришвина предупредила об опасности «Первую вице-мисс Россия — 2014» Анастасию Решетову после резкого похудения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    В Армении заявили о возможных санкциях со стороны России

    Торговая война Трампа обернулась для Германии неожиданным результатом

    Американские бомбардировщики B-1B получат больше гиперзвуковых ракет

    России предрекли неожиданные вливания в экономику из-за Трампа

    Мерц обратился к Путину

    Избивавшему бездомных по заданию Украины россиянину дали срок

    Известный российский актер заявил о необходимости заменить суставы

    «Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги. Почему это называют оскорблением для всего футбола?

    «Ты не нужен, ты никого после себя не оставил». В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости