Диетолог назвала возможные причины набора веса Оксаны Федоровой

Диетолог Пришвина: Ведущая Оксана Федорова могла набрать вес из-за возраста

Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина назвала возможные причины увеличения веса российской телеведущей и обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, набор килограммов может произойти из-за гормональных нарушений, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), стресса, депрессии или приема некоторых медикаментов. В то же время эксперт отметила, что с возрастом замедляется обмен веществ, что также может привести к полноте, если не скорректировать питание и образ жизни.

При этом врач указала, что внешне у Федоровой нет никаких признаков нарушений. «Некоторые женщины, наоборот, после 40 рекомендуют набрать несколько килограммов, чтобы лицо выглядело моложе. Визуально Оксана просто перестала быть худой, не более того. Возможно, она действительно решила жить в новом ритме и не ограничивать себя в маленьких радостях», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле Кристина Пришвина предупредила об опасности «Первую вице-мисс Россия — 2014» Анастасию Решетову после резкого похудения.