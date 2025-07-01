Диетолог предупредила об опасности Анастасию Решетову после резкого похудения

Диетолог Пришвина: модель Анастасия Решетова находится в зоне риска развития РПП

Врач-диетолог Кристина Пришвина предупредила об опасности «Первую вице-мисс Россия — 2014» Анастасию Решетову после резкого похудения. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, вес модели составляет 56-58 килограммов при росте около 179 сантиметров. При подобных параметрах индекс массы тела девушки около 17,5-18 килограммов на квадратный метр, что выходит за границы нормы. В указанном случае от недостатка питательных веществ замедляется обмен веществ и снижается гормональная активность, а также нарушается работа внутренних органов. «При таком индексе массы тела (ИМТ) организм начинает страдать», — отметила специалистка.

Пришвина не взялась ставить манекенщице диагноз «анорексия», однако выразила озабоченность ее состоянием и сделала предположение о возможном развитии болезни. «Есть причины для волнения: ИМТ ниже нормы, строгие ограничения, использование препаратов для подавления аппетита, длительное голодание. Все это говорит о высокой вероятности РПП — расстройства пищевого поведения. Это не означает, что Анастасия больна. Но она точно находится в зоне риска», — объяснила собеседница издания.

В феврале видео Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то».