Раскрыты страшные подробности о жизни звезды популярного реалити-шоу

У экс-участницы шоу «Побег в деревню» Эммы Иззард были проблемы с алкоголем

У бывшей участницы популярного британского реалити-шоу «Побег в деревню» (Escape to the Country) Эммы Иззард были проблемы с алкоголем. Страшные подробности о жизни телезвезды раскрыло издание Daily Mail.

Сообщается, что 19 ноября прошлого года Иззард срочно доставили в больницу в графстве Норфолк после того, как у нее началась рвота c кровью. На следующий день телезвезды не стало.

В начале июня 2025 года были обнародованы результаты расследования, согласно которым причиной ее кончины стало кровотечение пищевода, вызванное алкогольной болезнью печени.

Иззард, как рассказало издание, стала злоупотреблять алкоголем летом 2022 года после того, как ее мать сильно заболела. Отмечается, что телезвезда неоднократно пыталась бросить пить и даже проходила курсы реабилитации от зависимости, однако в итоге она срывалась и снова начинала употреблять спиртное.

Ранее ведущая шоу «Побег в деревню» Никки Чапман рассказала о жизни после удаления опухоли мозга. По словам телезвезды, новообразование не было злокачественным.

«Побег в деревню» выходит на канале BBC One с 2002 года. В эфире реалити-шоу участники ищут дома своей мечты в сельской местности Великобритании.