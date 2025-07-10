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12:05, 10 июля 2025Экономика

Фон дер Ляйен призвала не считать Евросоюз наивным

Фон дер Ляйен: ЕС не наивен и понимает, что отношения с США не станут прежними
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Европейский союз не наивен и знает, что отношения с США уже не смогут стать такими, какими они были прежде. Об этом заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало «Прайм».

Поэтому, как пояснила она, Брюссель активно укрепляет и диверсифицирует свои торговые отношения. В связи с этим фон дер Ляйен напомнила, что лишь 20 процентов торговли Евросоюза приходится на США. Остальные 80 процентов — на другие страны. ЕС уже успел подписать соглашения о свободной торговле с 76 государствами.

Впрочем, США остаются важнейшим торговым и инвестиционным партнером Европейского союза. Экспорт на рынок Соединенных Штатов обеспечивает ЕС три процента ВВП. Кроме того, от сотрудничества этих двух игроков зависит судьба миллионов рабочих мест по обе стороны Атлантики.

Ранее председатель Европейской комиссии заявила, что слабо верит в успех переговоров о пошлинах с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим ЕС уже готовит ответные тарифные меры.

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