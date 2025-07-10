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08:26, 10 июля 2025Мир

Иностранные студенты в США начали удалять мемы и лайки из-за Трампа

WP: Иностранные студенты в США удаляют мемы и лайки из-за новой политики Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Студенты со всего мира, которые надеются учиться в США, отписываются от знаменитостей и политиков, удаляют мемы и тщательно проверяют свое присутствие в Интернете на предмет сообщений, которые несут в себе хотя бы слабый намек на острую политику. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Cанитарная обработка [аккаунтом иностранными студентами] вызвана опасением, что один-единственный "лайк" или мем, если его неправильно воспринять, может свести на нет годы упорного труда, если он войдет в противоречие с новыми всеобъемлющими процедурами проверки виз, ужесточаемыми президентом [США] Дональдом Трампом», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в прошлом месяце Госдепартамент объявил о «расширенной проверке», предложив заявителям на студенческие визы сделать свои аккаунты в социальных сетях «публичными». Издание также ознакомилось с внутренней телеграммой Госдепартамента сотрудникам консульств, в которой последним предписали выявлять «любые признаки враждебности по отношению к гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам Соединенных Штатов».

«Это разумная политика», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента. По его словам, чиновники ищут доказательства «потенциальной угрозы национальной безопасности [США], например, выражения поддержки терроризма и враждебности по отношению к американцам и нашему образу жизни».

Ранее стало известно, что власти США в целях безопасности прекратят собеседования на получение иностранными соискателями студенческих виз. Уточняется, что администрация Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки всех иностранных студентов, с помощью социальных сетей.

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