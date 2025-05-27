Politico: Власти США прекратят собеседования на студенческие визы

Власти США в целях безопасности прекратят собеседования на получение иностранными соискателями студенческих виз. Об этом пишет журнал Politico.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение в Соединенных Штатах, с помощью социальных сетей (...) В рамках подготовки к такой обязательной проверке администрация предписывает посольствам и консульским отделам США приостановить назначение новых собеседований для заявителей на студенческие визы», — отмечается в материале издания.

Как считают авторы, подобный шаг может серьезно замедлить работу по предоставлению виз, а также ударит по финансовому состоянию многих американских университетов, так как они зависят от иностранных студентов.

Ранее Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за запрета на обучение в вузе для иностранных студентов. В иске власти обвиняются в попытке наказать университет за реализацию прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции страны.