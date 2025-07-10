Казахстан ответил на требования Трампа по тарифам

Президент Казахстана Токаев предложил Трампу продолжить диалог по тарифам

Власти Казахстана готовы к продолжению конструктивного диалога с целью выработки решения вопроса импортных пошлин, на введении которых настаивают США. Об этом говорится в письме главы республики Касым-Жомарта Токаева президенту США Дональду Трампу, сообщает «Интерфакс».

Токаев подчеркнул, что Астана — давний торговый и инвестиционный партнер Вашингтона и привержена развитию «справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей».

Ранее Казахстану поступило официальное уведомление от Трампа о введении с 1 августа импортных пошлин на ряд товаров со ставкой 25 процентов. При этом в Минторговли отмечали, что меры не затронут 95 процентов экспорта республики в США, потому что основные позиции (нефть, уран, серебро, ферросплав, тантал и титан) под их действие не попадают.

Астана направила в Белый дом предложения по улучшению условий взаимной торговли. В республике ожидают продолжения переговоров.

Накануне Трамп заявил, что с 1 августа США введут импортные пошлины на все товары из Бразилии в размере 50 процентов. До этого он пообещал в тот же срок ввести пошлины на товары из Японии и Южной Кореи в размере 25 процентов.