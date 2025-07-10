Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников

RusVesna: Российские беспилотники атаковали Киев

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), по столице Украины бьют российские беспилотники.

«Киев под массированной атакой "Гераней": пожары в Шевченковском и Дарницком районах», — говорится в сообщении. RusVesna со ссылкой на мониторинговые ресурсы уточняет, что в сторону города направляются десятки дронов. Ожидается, что атаковать город будут всю ночь.

В ночь на 9 июля Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время проведения спецоперации. Тогда под огнем оказались несколько областей республики, в том числе и Киевская.