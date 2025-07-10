Китай показал нарушающий законы физики ракетный двигатель

Китай запустил ракетный двигатель, меняющий траекторию на 180 градусов

В Китае запустили новый ракетный двигатель, практически нарушающий законы физики. Об этом сообщает Telegram-канал Милитарист.

На кадрах видно, как летательный аппарат в небе мгновенно меняет траекторию на 180 градусов. Отмечается что двигатель способен развивать максимальную скорость до 20 тысяч километров в час (16,3 Маха). Других подробностей не приводится.

Ранее Китай представил истребитель J-36 со скрытыми в фюзеляже пушками, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом. J-36, созданный Chengdu Aircraft Corporation — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет шестого поколения, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка» с треугольным крылом.