Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:02, 11 июля 2025Наука и техника

Китай показал нарушающий законы физики ракетный двигатель

Китай запустил ракетный двигатель, меняющий траекторию на 180 градусов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Chen Sihan / XinHua / Global Look Press

В Китае запустили новый ракетный двигатель, практически нарушающий законы физики. Об этом сообщает Telegram-канал Милитарист.

На кадрах видно, как летательный аппарат в небе мгновенно меняет траекторию на 180 градусов. Отмечается что двигатель способен развивать максимальную скорость до 20 тысяч километров в час (16,3 Маха). Других подробностей не приводится.

Ранее Китай представил истребитель J-36 со скрытыми в фюзеляже пушками, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом. J-36, созданный Chengdu Aircraft Corporation — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет шестого поколения, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка» с треугольным крылом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об ухудшении отношений Путина и Трампа

    Супермуравьи захватили Европу и добрались еще до одной страны

    Желатин оказался полезен при борьбе с раком

    Агрессивную риторику Северной Европы в отношении России объяснили

    В Курской области после удара беспилотника загорелся склад

    На Западе заявили об отсутствии у Трампа рычагов влияния на Россию

    Трамп впервые воспользуется своими полномочиями для отправки оружия Украине

    Китай показал нарушающий законы физики ракетный двигатель

    «У России свой юмор». Как абсурдный мем с российским блогером озадачил весь мир?

    «Декстер» вернулся с новым сезоном и воскресшим героем. Каким получилось продолжение культового сериала про благородного маньяка?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости