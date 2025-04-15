Китай представил истребитель с лазерными пушками

«ИнтеллиНьюз»: Китай представил истребитель J-36 с лазерными пушками

Китай представил истребитель с лазерным вооружением. На рекламный ролик сообщает Telegram-канал «ИнтеллиНьюз».

На анимационном ролике показано, что самолет J-36 оснащен скрытыми в фюжеляже пушками, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом. Имеется ли сегодня у Китая эта технология, либо же речь идет о переспективной разработке, не указано.

J-36, созданный Chengdu Aircraft Corporation — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет шестого поколения, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Ранее сообщалось об обнаружении сходства между ним и российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. Перспективная модель построена .