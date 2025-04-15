Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:36, 15 апреля 2025Наука и техника

Китай представил истребитель с лазерными пушками

«ИнтеллиНьюз»: Китай представил истребитель J-36 с лазерными пушками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Китай представил истребитель с лазерным вооружением. На рекламный ролик сообщает Telegram-канал «ИнтеллиНьюз».

На анимационном ролике показано, что самолет J-36 оснащен скрытыми в фюжеляже пушками, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом. Имеется ли сегодня у Китая эта технология, либо же речь идет о переспективной разработке, не указано.

J-36, созданный Chengdu Aircraft Corporation — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет шестого поколения, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Ранее сообщалось об обнаружении сходства между ним и российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. Перспективная модель построена .

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

    Стало известно об активности ВСУ в Белгородской области

    Главу российской компании арестовали за хищение миллиардов из бюджета

    Китай представил истребитель с лазерными пушками

    Момент массированного удара ВСУ по Курску дронами-камикадзе сняли на видео

    ЦБ отозвал лицензию у одного банка

    В России обвинили Украину в попытке сорвать перемирие

    Россиянин рассказал о поисках девушками «богатых папиков» в Лондоне

    Определен способ повышения либидо

    Пьяный россиянин набросился на школьника с ножом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше