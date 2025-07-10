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00:13, 10 июля 2025Бывший СССР

Командиры ВСУ начали отказываться от передачи информации о дезертирах правоохранителям

Ежемесячно на Украине возбуждают до 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На Украине возник коллапс в сфере военной дисциплины. Каждый месяц правоохранители возбуждают от 17 до 19 тысяч новых уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, за первые шесть месяцев 2025 года было возбуждено 107 тысяч таких дел. Однако уточняется, что до суда из них доходят около 3 процентов. Как стало известно, командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами нередко встают на сторону дезертиров — они не передают информацию о них правоохранителям.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мобилизация на Украине терпит крах, так как украинцы не готовы убивать.

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