Медведь проник в дом и растерзал женщину

В Японии медведь растерзал женщину

В японском городе Китаками, префектура Иватэ, медведь проник в дом и растерзал пожилую женщину. Об этом сообщает телеканал Japan Today.

Останки 81-летней Сейко Такахаси обнаружил ее сын. Он нашел растерзанную мать в гостиной и немедленно вызвал полицию.

На теле женщины остались следы медвежьих когтей. Кроме того, внутри дома следователи нашли клочки шерсти и отпечатки лап.

Вечером того же дня очевидцы видели хищника неподалеку от дома Такахаси. Кроме того, ранее в окрестностях зафиксировали не менее девяти случаев вторжения медведя в дома и сараи. Он искал еду и поедал найденный рис.

Сотрудники полиции установили ловушки и призвали жителей не выходить на улицу без необходимости.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведь напал на мотоциклиста и растерзал его. Перед этим мужчина остановился возле знака, предупреждающего туристов, что медведей нельзя кормить.

