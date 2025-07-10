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12:25, 10 июля 2025Бывший СССР

Момент убийства полковника СБУ в Киеве попал на видео

Момент убийства полковника СБУ Воронича в Киеве попал на видео
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Момент убийства полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киева попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Киевский движ».

Ранее о произошедшем сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заявил, что нападавший совершил 5 прицельных выстрелов, после чего скрылся.

Telegram-канал SHOT прокомментировал покушение на Воронина в Киеве утром 10 июля и подчеркнул, что офицер СБУ занимал пост старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций «Альфа» (ЦСО «А»), в задачи которого входили в том числе и диверсии на территории России.

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