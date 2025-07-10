Убитого полковника СБУ уличили в диверсиях против России

SHOT: Убитый полковник СБУ Воронич причастен к диверсиям на территории России

Убитый в Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был причастен к диверсиям на территории России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Shot прокомментировал покушение на Воронина в Киеве утром 10 июля и подчеркнул, что офицер СБУ занимал пост старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций «Альфа» (ЦСО «А»). С начала специальной военной операции в задачи ЦСО «А» входили в том числе и диверсии на территории России.

Утром 10 июля экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о покушении на Воронича в Киеве. Как утверждается, офицер СБУ скончался на месте происшествия.

Позднее Telegram-канал «Киевский движ» опубликовал кадры покушения.