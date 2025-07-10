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16:22, 10 июля 2025Из жизни

Мужчина получил серьезные раны из-за карточек с покемонами

В США драка за карточки с покемонами закончилась госпитализацией и арестами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Carlos Cid / Shutterstock / Fotodom

В штате Калифорния, США, арестовали двух мужчин, затеявших драку в очереди за карточками с изображениями покемонов. Об этом пишет People.

Все началось с ссоры между Мигелем Орельянасом Флоресом и мужчиной, чье имя как жертвы не разглашается. Флорес попытался купить карточки вне очереди, и мужчина возмутился. Началась драка. Флорес ударил его по затылку стеклянной бутылкой — та разбилась. Тут на помощь Флоресу пришел другой мужчина из очереди — Исайя Каллес. Он схватил осколки и напал с ними на жертву. После оба нападавших скрылись с места происшествия на машинах.

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Прибывшие полицейские обнаружили, что жертва получила серьезные рваные раны. Травмированному тут же оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии. Он назвал полицейским номера машин нападавших. Вскоре их нашли. Флорес и Каллес находятся за решеткой в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что молодая сотрудница супермаркета из штата Калифорния не пережила драки с коллегой на работе. Девушки поссорились на рабочем месте по неизвестной причине.

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