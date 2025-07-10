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07:50, 10 июля 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

Аппарат Григоренко заявил о 35 новых жизненных ситуациях на «Госуслугах»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2025 году на «Госуслугах» для граждан и бизнеса появятся 35 новых «жизненных ситуаций». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Так, на портале создадут такие ситуации, как планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис «"мой питомец», посвященный информации о домашних животных и их здоровье.

«Приоритетные сервисы "жизненные ситуации" утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг. До конца года 35 новых "жизненных ситуаций" появится на портале "Госуслуг"», — заявили в аппарате.

Ранее на «Госуслугах» заработал сервис «Жизненная ситуация» для защиты от мошенников. Сервис позволяет проверить кредитную историю, оформить самозапрет на выдачу кредитов, определить количество оформленных на человека сим-карт и пожаловаться на потенциально вредоносный ресурс. «Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте», — добавил Григоренко.

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