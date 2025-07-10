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13:25, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине оценили последствия лжи командования ВСУ

Волонтер Чмут: Ложь командования ВСУ остается одной из ключевых проблем
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Ложь украинского командования остается одной из ключевых проблем. Последствия лжи оценил волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Чмут в интервью изданию «Украинская правда».

«Не так ложь, а страх сказать правду. Почему? Потому что за правду не хвалят, за правду снимают с должностей, переводят в резервные батальоны, обнуляют карьеру, открывают уголовные дела и так далее», — сказал он.

Чмут отметил, что украинским командирам проще месяцами врать, что позиции заняты, хотя на самом деле это не так. А когда какое-то очередное подразделение идет на «свои» позиции, то оказывается в российском тылу, где его уничтожают. Такие ситуации он назвал «дурацкими потерями на ровном месте».

Волонтер ВСУ также заявил, что руководство Украины не понимает возможности поражения в конфликте с Россией. Чмут добавил, что в стране немного людей на уровне политиков и чиновников, которые занимались бы этими проблемами и делали что-то для их решения.

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