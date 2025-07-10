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11:33, 10 июля 2025Мир

На Украине заявили о неадекватном поведении руководства страны в конфликте с Россией

Волонтер ВСУ Чмут: Руководство Украины не понимает возможности поражения
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Руководство Украины не понимает возможности поражения в конфликте с Россией. О неадекватном поведении властей страны заявил волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Чмут в интервью изданию «Украинская правда».

«Люди, отвечающие за сложные решения, почему-то думают, что накапливающиеся проблемы или не имеют значения, или не касаются их, или должны быть решены кем-то, или куда-то исчезнуть», — сказал он.

По его словам, в стране нет много людей на уровне политиков и чиновников, которые занимались бы этими проблемами и делали что-то для их решения.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что вопрос о смене украинского правительства отложили до августа. Он подчеркнул, что такое решение не является окончательным и может быть пересмотрено в будущем, так как не всем членам офиса президента Украины нравится идея переноса сроков смены правительства.

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