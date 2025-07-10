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16:52, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине показали подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

«Страна.ua»: В убийстве полковника СБУ Воронича в Киеве подозревают двух людей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве подозревают двух людей. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Речь идет о Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неизвестном сообщнике. Именно этих людей подозревают в убийстве сотрудника спецслужбы», — говорится в публикации.

В ориентировке отмечается, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению. В связи с этим украинские правоохранители призывают соблюдать меры личной безопасности при задержании граждан.

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